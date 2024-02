Powódź błyskawiczna we Włoszech. Paraliż na północy kraju

We wtorek i środę północne Włochy opanowała koszmarna pogoda. Wskutek potężnych ulew doszło do powodzi błyskawicznych w regionie Wenecja Euganejska. Agencja AP udostępniła nagrania włoskich służb ratowniczych z miejsca zdarzania. Ujęcia z helikoptera ukazują powagę całej sytuacji. Część gospodarstw była kompletnie odcięta od świata. Dziesiątki mieszkańców ewakuowano za pomocą pontonów lub śmigłowców. Włoski departament ds. ochrony ludności podniósł już w poniedziałek poziom alarmu w związku z możliwymi ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, które w tym tygodniu nawiedzają północne Włochy. Sytuacja może się jeszcze pogorszyć, ponieważ do końca tygodnia prognozowane są kolejne obfite opady deszczu, mogące powodować lokalne podtopienia.