Były wojskowy chce zmian w armii. "Lepiej przygotować się do wojny"

- Jestem zwolennikiem zasadniczej służby wojskowej - powiedział w programie "Newsroom WP" były żołnierz jednostki GROM ppłk Krzysztof Przepiórka. Przypomniał, że w Konstytucji zapisano, iż każdy obywatel jest zobowiązany do obrony ojczyzny. - Taki obywatel powinien przejść przynajmniej podstawowe, kilkumiesięczne szkolenie wojskowe - podkreślił wojskowy. - To powinno być rozwiązanie systemowe, żeby każdy wiedział, że po ukończeniu studiów czy szkoły średniej, idzie do wojska spełnić swój obywatelski obowiązek (…). Po co czekać, aż wydarzy się coś złego? Lepiej przygotować się do wojny - przekonywał ppłk Przepiórka.