Poważny cios dla turystów udających się do Hiszpanii. Zniknęły podstawowe udogodnienia

Nie jest to pierwsza sytuacja, kiedy turyści cierpią przez ich spory. Już wcześniej różnica zdań doprowadziła do opóźnienia przetargu w 2018 r., przez co bary na plaży zostały otwarte dopiero na początku sierpnia. Pojawiły się również zarzuty ze strony rywalizujących oferentów, że procedury przetargowe w przeszłości były nieuczciwe.