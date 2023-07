Toksyczny wyciek w parku narodowym. Hiszpania domaga się horrendalnego odszkodowania od Szwecji

W kwietniu 1998 roku pękły ściany zbiornika z toksycznymi odpadami, co spowodowało wylanie się ok. 5 mln m sześciennych skażonej cieczy. Mieszanina o kwaśnym odczynie i dużym stężeniu metali ciężkich dostała się do rzeki Guadiamar w południowej prowincji Sewilli. Toksyczny osad pokrył ponad 4,5 ha mokradeł, w tym tereny pobliskiego Parku Narodowego Doñana. Spowodowało to jedną z największych katastrof ekologicznych w Hiszpanii. Zginęły tysiące ryb i ptaków.