Poważne problemy na torach. PKP pokazało, jak sobie z tym radzi

Oblodzenie sieci sprawiło, że m. in. na trasie Nasielsk-Działdowo, Lębork-Słupsk, Wyszków-Ostrołęka wystąpiły opóźnienia pociągów. W trudnych warunkach do pracy na torach wysyłane są specjalne lokomotywy, których za zadaniem jest ściągniecie lodu z linii na wysokości ponad 5 metrów nad torem. PKP udostępniło nagrania jednego ze swoich pracowników, który uchwycił moment, jak to wygląda. Na nagraniu widać lokomotywę osłonową, na dachu której zamontowana jest maszyna obrotowa, krusząca lód na sieciach z każdym przejechanym metrem. "Trudne warunki atmosferyczne przyczyną zmian w komunikacji kolejowej na Mazowszu, Pomorzu i w woj. kujawsko-pomorskim. Cały czas pociągi sieciowe pracują przy odladzaniu sieci. Przed podróżą warto sprawdzić rozkład w aplikacji i na stronie portalpasazera.pl" - brzmi czwartkowy komunikat PKP w tej sprawie. Jak wynika z relacji kolejarzy, w gotowości są m. in. drużyny szybkiego reagowania na usterki, podczas gdy służby PLK SA na bieżąco monitorują pogodę.