Potwierdzili obawy Amerykanów. Rosja reaguje na apel USA

W poniedziałek amerykańska ambasada w Moskwie wezwała obywateli USA do natychmiastowego opuszczenia Rosji. Ostrzegano w nim, że osobom z podwójnym obywatelstwem grozi przymusowe wcielenie do armii Putina. Niedługo potem do sprawy ustosunkował się rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Jego wypowiedź jasno wskazuje, że apel waszyngtońskiej dyplomacji był jak najbardziej zasadny.