Potrącony pieszy ukarany mandatem. Mimo że przechodził na zielonym świetle

Policja wyjaśnia okoliczności

Portal zapytał o okoliczności zdarzenia Komendę Miejską Policji w Sosnowcu. W odpowiedzi na nadesłane pytania nie wskazano jednak, ile alkoholu w wydychanym powietrzu miał pieszy ani dlaczego wezwani do zdarzenia policjanci nie obejrzeli nagrania. Jak wyjaśniła brd24.pl młodsza aspirant Katarzyna Cypel-Dąbrowska z KGP w Sosnowcu, "ukarany może w terminie siedmiu dni od uprawomocnienia się mandatu złożyć wniosek do właściwego Sądu o jego uchylenie". Jak dodała, prosi, by świadek zdarzenia wraz z nagraniem zgłosił się do Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KMP Sosnowiec.