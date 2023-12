Potrącił człowieka i uciekł. Sprawca to lekarz

Szybko ustalili, że auto, którego tablicę odnaleźli, należy do lekarza, który na co dzień pracuje m.in. w gorlickim szpitalu. Policjanci pojechali więc do miejsca, w którym pracuje lekarz. Na parkingu przed lecznicą zauważyli rozbite audi. Natychmiast zabezpieczyli samochód i przetransportowali na policyjny parking.