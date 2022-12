2,5 roku więzienia dla lekarza za zabicie na drodze ciężarnej i dziecka. Mąż i ojciec zrozpaczony

- Miałem nadzieję, że sąd wymierzy sprawcy 8 lat, to najwyższy możliwy wyrok za to, co wówczas zrobił, ale sąd był dla niego łaskawy i utrzymał wyrok sądu pierwszej instancji w mocy, skazując go na 2,5 roku bezwzględnego więzienia. W uzasadnieniu sędzia podawał, że lekarz miał wcześniej nieposzlakowaną opinię. Myślę, że gdyby taki wypadek spowodował przysłowiowy Kowalski, kara byłaby większa, ale że to był lekarz, to tak się skończyło - żali się w rozmowie z tabloidem rozżalony wdowiec.