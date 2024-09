Potrącenie na przejściu dla pieszych. Seniorka była bez szans

Potrącenie pieszej w Szemudzie nagrała kamera monitoringu. Policja z Wejherowa udostępniła nagranie ku przestrodze, na którym widać moment potrącenia seniorki na przejściu dla pieszych przez osobówkę. Kobieta nie miała większych szans na reakcję i wpadła pod koła pojazdu. Jak wyjaśnili funkcjonariusze, 89-latka trafiła po wszystkim na badania do szpitala i okazało się, że szczęśliwie uniknęła poważnych obrażeń. Wina w tej sytuacji należy do kierującej autem marki toyota, której policja zabrała prawo jazdy i skierowała sprawę do sądu. "Na filmie widzimy, jak kobieta zachowując zasady bezpieczeństwa przechodzi przez jezdnię, rozglądając się na boki. Niestety, widzimy także że kierująca samochodem nie zachowała odpowiedniej ostrożności w pobliżu przejścia i potrąciła pieszą. To przerażające, ale prawdziwe zdarzenie. Cudem piesza nie odniosła obrażeń. Policjanci zatrzymali kierującej prawo jazdy" - wyjaśniła policja.