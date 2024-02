Potrącenie matki z 9-miesięcznym dzieckiem. Kierowca usłyszał zarzuty

Prokuratura Rejonowa w Gostyninie przedstawiła zarzuty 43-letniemu mieszkańcowi miasta. Dotyczą one spowodowania wypadku drogowego, w wyniku którego doszło do potrącenia 37-letniej kobiety, która prowadziła wózek z 9-miesięcznym dzieckiem. Gdy doszło do wypadku, podejrzany miał 2,26 promila alkoholu we krwi.