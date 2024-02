Kowalski chce wyjścia z UE? "Albo Zielony Ład, albo polexit"

Kowalski przekonywał także, że "Zielony Ład na naszych oczach zbankrutował", czego dowodem miały być wzrosty cen energii. Problem tylko taki, że gdy do nich doszło (a więc w trakcie otwierania gospodarek po lockdownach i po inwazji Rosji na Ukrainę), to Zielony Ład był w powijakach - projekt został przyjęty pod koniec 2019 roku, a proces transformacji jest zazwyczaj długi. Poseł uznał także, że Zielony Ład jest "w interesie zagranicznych korporacji", by te przenosiły swoją produkcję do krajów poza UE, choć mogą to robić także dzisiaj.