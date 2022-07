Potknął się i wpadł do stawu. 63-latek nie żyje

Wędkarz utonął w rzece

Do innego tragicznego wypadku nad wodą doszło także w nocy z czwartku na piątek. 42-latek utonął podczas wędkowania na rzece Wieprz w gminie Nielisz (Lubelskie). Na ratunek tonącemu do wody skoczył kolega, ale nie udało mu się go uratować z powodu silnego nurtu rzeki. Z ustaleń policji wynika, że wcześniej mężczyźni spożywali alkohol.