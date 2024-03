Potężny tłum wyszedł na ulice Jerozolimy. Chcą końca rządów Netanjahu

Protestujący, których liczbę organizatorzy oszacowali na 100 tys. , wznosili niebiesko-białe flagi Izraela, skandując "Wybory już!"; zgodnie z normalnym cyklem wybory parlamentarne powinny odbyć się za dwa lata. Wśród przemawiających do uczestników byli m.in. rodzice osób porwanych przez terrorystów do Strefy Gazy , a także politycy opozycji i aktywiści. Zapowiedziano rozstawienie przy Knesecie miasteczka namiotowego i kontynuowanie protestów.

7 października 2023 r. Hamas przeprowadził atak terrorystyczny na Izrael, podczas którego zamordowanych zostało ok. 1200 osób, w większości cywilów, a ponad 240 uprowadzono do Strefy Gazy. Pod koniec listopada doszło do kilkudniowego zawieszenia broni, w czasie którego uwolniono 70 izraelskich zakładników w zamian za 210 palestyńskich więźniów. W niewoli wciąż przebywa ok. 130 porwanych z Izraela osób, niektóre z nich mogą już nie żyć.

Rząd został zobowiązany do przedstawienia do 31 marca przepisów mających zakończyć spór w tej kwestii. Zamiast tego złożył do Sądu Najwyższego wniosek o dodatkowe 30 dni na ich przygotowanie. Sąd wyraził na to zgodę, ale jednocześnie w tymczasowym orzeczeniu nakazał zawieszenie wypłat państwowych stypendiów tym studentom, którzy od poniedziałku mieliby podlegać poborowi do wojska.