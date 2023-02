Potężny problem Hołowni. "To skandal, skrajnie dyskryminacyjne"

Sąd Najwyższy oddalił we wtorek skargę Polski 2050 Szymona Hołowni na uchwałę PKW odrzucającą sprawozdanie finansowe partii za 2021 roku. Komitet w uzasadnieniu zwracał uwagę, że formacja prowadziła aktywną promocję, deklarując brak wpłat i wydatków. Hołownia tłumaczył to brakiem decyzji o rejestracji partii. Na ruch SN i PKW zareagował w programie "Tłit" WP poseł Polski 2050 Paweł Zalewski. - To sprawa polityczna, tam są neo-sędziowie, wyłonieni po to właśnie, aby blokować działanie normalnego, demokratycznego procesu w Polsce. PKW podjęło decyzję o odrzuceniu naszego sprawozdania bez jakichkolwiek dowodów. Idziemy do Strasbourga. Zachowanie PKW i zachowanie SN w tej sprawie jest zachowaniem skrajnie dyskryminacyjnym. To jest oburzające. To, co robi SN, to skandal - mówił Zalewski.