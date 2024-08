Potężny pożar w Rumunii. Płoną hale pod Bukaresztem

Wielki pożar pod Bukaresztem

Walka z ogniem w Afumati to drugi dużych rozmiarów pożar w aglomeracji Bukaresztu we wtorek. Po południu w jednym z bloków w trzecim sektorze rumuńskiej stolicy, na zachodzie miasta, zapalił się blok mieszkalny. Według bukareszteńskich służb ratowniczych w tragicznym zdarzeniu śmierć poniosły co najmniej dwie osoby.