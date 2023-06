Potężny paraliż pogodowy. Pasażerowie statku nie wierzyli własnym oczom

Do dramatycznych scen doszło na pokładzie statku wycieczkowego firmy Royal Caribbean u wybrzeży Florydy. Kiedy statek stał zacumowany w porcie Canaveral, doszło do nagłego załamania się pogody. W ciągu kilkudziesięciu sekund pojawiła się potężna burza. Do sieci trafiło nagranie jednego z uczestników tego rejsu. Widać na nim, jak leżaki i inne przedmioty latają w powietrzu, a jeden z foteli prawie spadł na matkę z dziećmi, która uciekała z pokładu, aby się schronić przed szalejącym żywiołem. Na filmie widać ponadto jak ludzie na kolanach próbują dostać się w bezpieczne miejsce, co więcej, część z nich upada na skutek silnego podmuchu wiatru. Jak przekazała telewizja CNN, "nikt z pasażerów nie odniósł poważniejszych obrażeń". Co ciekawe, sprawa jednak nie zostanie zamieciona pod dywan. Każdy z uczestników rejsu, który ucierpiał w tym zdarzeniu otrzymał prawo do złożenia specjalnego wniosku o odszkodowanie.