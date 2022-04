Potężny konwój tuż przy rosyjskiej granicy. "Pojazdy opancerzone, ciężarówki z systemami rakiet"

Wenediktowa o ataku w Kramatorsku: mamy dowody

Mówiąc o piątkowym ataku na stację kolejową w Kramatorsku, powiedziała: "Absolutnie jest to zbrodnia wojenna, to był rosyjski pocisk rakietowy, który zabił ponad 50 osób". - Ci ludzie chcieli tylko ratować swoje życie, chcieli być ewakuowani. To były kobiety, to były dzieci, oni po prostu chcieli ocalić swoje życie - podkreśliła. Zapytana, czy wie na pewno, że był to rosyjski atak, Wenediktowa odparła: "Mamy dowody".