Potężny huragan Milton nagrany w kosmosie. Mieszkańcy Florydy uciekają

Z takim żywiołem mieszkańcy Florydy jeszcze się nie mierzyli. Milton obecnie zbliża się do zachodniego wybrzeża Florydy. Osiągnął już kategorię 5 i według synoptyków jest to jeden z najsilniejszych huraganów, jakie kiedykolwiek dotknęły ten region USA. Agencja AP udostępniła nagrania od NASA z kosmosu. Astronauta Matthew Dominick przesłał wyjątkowe obrazki ze statku kosmicznego, na których widać, jak potężny jest huragan Milton. Zagrożenie jest ogromne, o czym przypomina amerykańskie Narodowe Centrum Huraganów, ponieważ Milton po przejściu przez Florydę nadal może być huraganem, kiedy dotrze do wybrzeża Atlantyku. Milton zintensyfikował się znacznie szybciej niż przewidywali meteorolodzy, co dodatkowo utrudniło przygotowania mieszkańców. Jedna z kamer autostrady przy miejscowości Pasco uwieczniła ogromny korek, po tym jak lokalne władze nakazały przymusową ewakuację. Teraz mieszkańcy masowo opuszczają swoje domy, przemieszczając się w kierunku wschodnim. Zagrożenie stanowi nie tylko wiatr, ale przede wszystkim fale sztormowe, które mogą zalewać duże obszary Florydy, niszcząc budynki i powodując długotrwałe skutki dla infrastruktury. Uderzenie spodziewane jest w rejonie zatoki Tampa, z wiatrem sięgającym wówczas ok. 257 km/h.