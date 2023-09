Potężny atak z HIMARS-ów. Uderzyli wraz ze wschodem słońca

Zmasowany atak rakietowy na froncie. Żołnierze z 71. Brygady Zmechanizowanej Sił Zbrojnych Ukrainy udostępnili nagranie, na którym przeprowadzają ostrzał rakietowy przy użyciu HIMARS-ów. Salwa z amerykańskiej broni została wystrzelona o świcie i taki obrót spraw miał na celu zaskoczyć Rosjan, by wyrządzić w oddziałach wroga jak największe straty. Do tego ataku doszło niedaleko wsi Robotyne, gdzie od kilku tygodni stacjonują już ukraińskie jednostki. Z każdym dniem wojskowi Zełenskiego przesuwają się naprzód, niszcząc fortyfikacje obronne okupantów w tym regionie. Cały ten wysiłek ma zapewnić przed nadejściem zimy odbicie Zaporoża i wypędzenie Rosjan z Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, gdzie od początku wojny, armia Putina przechowuje tam sprzęt wykorzystywany do walk na froncie.

