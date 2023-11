Potężny atak rakietowy. Ostrzał trwał do białego rana

Zmasowany atak rakietowy Ukrainy w obwodzie donieckim. Celem żołnierzy Zełenskiego z 3. Brygady Zmechanizowanej były rosyjskie pozycje w okolicach Bachmutu. Na przełomie ostatnich tygodni walki w tym regionie znów przybrały na sile. Z tego powodu ukraińskie wojsko użyło wyrzutni rakietowych BM-21 Grad, by przerwać linie obronne armii Putina pod miastem. Ukraińcy pochwalili się nagraniem z akcji i widać na nim, że ostrzał trwał od nocy do białego rana. Pod osłoną nocy wystrzelono ok. stu pocisków na rosyjskie składy amunicji. Nad ranem kontynuowano ostrzał w kierunku pozycji obronnych, czyli zapolowano na wojskowy sprzęt, biorący udział w walkach, okopy czy też konwoje z zaopatrzeniem. Siła ataku była ogromna, co pokazuje nagranie, na którym roi się od potężnych salw, nękających okupantów przez kilkanaście godzin. Ukraińcy coraz częściej używają wyrzutni Grad do tego typu akcji, ponieważ przestarzały sprzęt łatwiej jest porzucić w razie niebezpieczeństwa, a takie ataki zawsze niosą za sobą ogromne ryzyko wykrycia przez rosyjskie grupy zwiadowcze.

