Potężny atak rakietowy. Mnożą się problemy Rosjan

Sytuacja pod Zaporożem dla Rosjan staje się coraz trudniejsza. Na południowym odcinku frontu Ukraińcy coraz częściej przeprowadzają szturmy na pozycje okupantów. Wszystko po to, by oczyścić drogę piechocie w kierunku miasta, które jest w rękach armii Putina od początku konfliktu. Agencja Reutera udostępniła nagranie Sił Zbrojnych Ukrainy, na których widać moment potężnego ataku rakietowego na rosyjskie pozycje. Najpierw oddziały wroga były śledzone przez drony rozpoznawcze, a następnie informacje o dokładnej lokalizacji zostały przekazane do jednostki artyleryjskiej. Wówczas zapadła decyzja, żeby przeprowadzić ostrzał ogniem artyleryjskim przy wykorzystaniu moździerzy i wyrzutni rakiet. Na nagraniu można zauważyć serię eksplozji, a także kule ognia i kłęby siwego dymu. Jak przekazało dowództwo Sił Obronnych Południe, zniszczono pięć wozów bojowych rosyjskiej piechoty, dwie ciężarówki z amunicją i pobliski skład paliwa. Taki obrót spraw nie jest na rękę Rosjanom, którzy od dłuższego czasu tracą kolejne pozycje obronne pod Zaporożem, dlatego Ukraina będzie kontynuować ataki rakietowe w tym regionie, by przed rozpoczęciem zimy dojść, jak najbliżej okupowanego miasta.