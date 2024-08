Potężny atak na Morzu Czerwonym. Moment uderzenia w tankowiec

Na Morzu Czerwonym płonie tankowiec, który transportował ok. 150 tys. ton ropy. Pożar wybuchł na skutek ataku dronów na jednostkę Sounion pod grecką banderą przez bojowników Huti. Agencja AP udostępniła moment uderzenia rebeliantów. Na nagraniu można zauważyć potężną serię eksplozji, czemu towarzyszyły wielkie kule ognia i kłęby czarnego dymu. Sounion został zaatakowany w środę około 140 km na zachód od jemeńskiego portu Al-Hudaja. Departament Stanu USA przestrzegł przed możliwą katastrofą ekologiczną na Morzu Czerwonym. Od momentu ataku na uszkodzonym statku szaleje pożar, który zdaniem Amerykanów grozi poważnymi konsekwencjami. "Wzywamy Huti do natychmiastowego zaprzestania tych działań oraz apelujemy do innych krajów, by wystąpiły naprzód i pomogły zapobiec tej katastrofie ekologicznej" - zaznaczył Departament Stanu USA w oświadczeniu. Według władz Grecji nikt z 25-osobowej załogi nie został ranny. Załogę tankowca podjął w czwartek francuski niszczyciel wysłany w ramach unijnej misji Aspides.