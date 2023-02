Potężne straty Rosjan pod Donieckiem. Ukraińcy urządzili zasadzkę

Krwawe walki w obwodzie donieckim wciąż trwają. Do sieci trafiło nagranie z zasadzki, którą urządzili Ukraińcy pod miastem Nikolśke. Najpierw zaatakowali Rosjan o świcie. Na żołnierzy Putina zaczęły spadać rakiety z ciężkiej artylerii. Z początku obrońcy Kijowa zniszczyli składy amunicji okupantów. Później nastąpił atak na wóz piechoty BMP-3, którym próbowali uciec Rosjanie. Część oddziałów wroga musiała zostać do rana, by zabrać to, co najcenniejsze i uciec z ostrzeliwanej pozycji. Traf chciał, że wszystko z powietrza obserwowali Ukraińcy. Operator drona cały czas latał nad miejscem ataku i w odpowiedniej chwili zaatakowano rosyjską kolumnę, czemu towarzyszyły potężne eksplozje, jak chociażby zarejestrowany przez kamerę drona wybuch czołgu T-72. Wojskowi Zełenskiego nie mieli litości i w wyniku przygotowanej zasadzki zniszczeniu uległy trzy czołgi T-72, dwa wozy bojowe BMP-3, jeden BTR-82A, a także dwa składy rosyjskiej amunicji.