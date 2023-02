Potężne eksplozje pod Wuhłedarem. Rosjanie popełnili dwa razy ten sam błąd

Ukraińskie miny-pułapki znów zdały egzamin w obwodzie donieckim. Tym razem do sieci trafiło nagranie spod Wuhłedaru, na którym widać jak para rosyjskich czołgów T-80 w prosty sposób zostaje wyeliminowana z frontu. Najpierw jedna załoga najeżdża na minę, czemu towarzyszy potężna eksplozja. Po chwili ze środka pojazdu żołnierze Putina, którzy przeżyli, rzucają się do panicznej ucieczki w głąb frontu. Po kilkudziesięciu sekundach zjawia się kolejny T-80, którego wojskowi popełniają ten sam błąd. W tym przypadku Moskwa straciła dwie kolejne maszyny pod Wuhłedarem, a także co najmniej czterech żołnierzy. W ostatnich dniach obrońcy Kijowa zadali bolesne ciosy okupantom w tym regionie. Ukraińcy robią wszystko, by utrzymać strategicznie położone miasto.