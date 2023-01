Potężne eksplozje pod Chersoniem. Zabójcza zemsta Ukraińców

Ukraińcy zadali bolesny cios armii Putina pod Chersoniem. Odkąd Rosjanie wycofali się z miasta, regularnie je ostrzeliwują i zrzucają bomby na obiekty cywilne. Krwawe walki wciąż trwają, a do zadawania ciosów obie ze stron używają ciężkiej artylerii. Na przełomie ostatnich dni żołnierze Putina znów zrzucili bomby fosforowe na cywilów. Ukraińcy zemścili się i tego samego dnia zaatakowali pozycję wroga. Do sieci trafiło nagranie ze skutecznego ataku na dwa rosyjskie czołgi T-72, które zostały zrównane z ziemią przez rakiety z ukraińskich wyrzutni BM-21 Grad. Bojowy sprzęt okupantów efektownie wyleciał w powietrze, czemu towarzyszyły silne eksplozje i wielkie chmury siwego dymu. Ukraińscy wojskowi z 25. Brygady Powietrznodesantowej przekazali, że w wyniku tego ataku zginęło co najmniej siedmiu okupantów.