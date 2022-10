Potężne eksplozje blisko elektrowni jądrowej. Atak Rosjan na infrastrukturę krytyczną

Do sieci trafiło nagranie z nocnego ataku Rosjan na budynek administracyjny w Enerhodarze w obwodzie zaporoskim. Wysoki wieżowiec o nazwie Energodar City Council jest oddalony od zaporoskiej elektrowni jądrowej zaledwie o 7 km. Co więcej, według ukraińskiego portalu Pravda, podczas ostrzału w środku przebywali urzędnicy. Na nagraniu widać zapalone w pomieszczeniach światło. To nie pierwszy raz, kiedy Kreml przeprowadza ataki na infrastrukturę krytyczną w tym regionie. Od dłuższego czasu wojska Putina okupują Zaporoską Elektrownię Jądrową i kilkukrotnie przeprowadzili w jej okolicach prowokacje. Kijów potwierdził, że kraj został odcięty od energii z tego miejsca, a w środku stacjonuje ciężki sprzęt i kilka oddziałów wroga. Ukraina przeprowadziła już przynajmniej dwie próby odbicia elektrowni. Jedna z nich miała miejsce na początku tego tygodnia, co potwierdził rzecznik resortu obrony Rosji, gen. Igor Konaszenkow. "37 łodzi z żołnierzami ukraińskich sił zbrojnych brało udział w lądowaniu, w tym 12 ciężkich i 25 lekkich łodzi" - przekazały wówczas siły rosyjskie.