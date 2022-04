Potężne dostawy uzbrojenia dla Ukrainy. Australia i Holandia potwierdzają

Australia wysyła walczącym z rosyjskim agresorem Ukraińcom haubice typu M777. To kolejna dostawa ciężkiego sprzętu z Antypodów. Również Holandia potwierdziła, że obiecane przez rząd w Hadze armatohaubice PzH 2000 wspomogą oddziały Kijowa. Umożliwiają one ostrzeliwanie wrogich celów z odległości do nawet 50 km.