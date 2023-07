Potężne burze na Bałkanach. Ulice Chorwacji i Słowenii zamieniły się w potoki

Potężne burze na Bałkanach. W ostatnich godzinach niszczycielski żywioł nawiedził m.in. Chorwację, Słowenię, Bośnię i Serbię. Nad ranem w czwartek agencja AP potwierdziła informacje chorwackiej policji o dwóch ofiarach śmiertelnych w Zagrzebiu. Jedno z drzew, powalonych przez silny wiatr przygniotło dwóch mężczyzn na ulicy. Do tego w Zagrzebiu doszło do groźnego zdarzenia podczas prac budowlanych w trakcie trwania burzy. Jeden z pracowników został ranny w wyniku upadku dźwigu budowlanego. Żywioł wyrywał drzewa z korzeniami i spowodował przerwy w dostawie prądu również w Bośni i Hercegowinie. Władze wydały też ostrzeżenie przed nawałnicami w Serbii. Podobną sytuację odnotowano w Słowenii, gdzie silny wiatr przewracał drzewa i zrywał dachy. Podczas gdy Bałkany nawiedziły silne burze, w innych częściach Europy fala upałów spowodowała pożary lasów i pól uprawnych, zmuszając tysiące mieszkańców do ewakuacji z zagrożonych terenów