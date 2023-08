Potężna walka z żywiołem. Fala pożarów we Włoszech

Włosi walczą z żywiołem już drugi tydzień. Podczas gdy na północy kraju szaleją burze i potężne opady deszczu, południe zmaga się falą upałów i pożarami. Pomimo poprawy pogody, ogień trawi kolejne hektary. Agencja AP udostępniła nagrania włoskich strażaków, którzy zostali wezwani do 50 nowych pożarów w regionie Cagliari na Sardynii. Na nagraniu widać akcję gaśniczą z powietrza, a także strażaków, będących bardzo blisko ognia. Jak przekazali dziennikarze AP, nie odnotowano kolejnych ofiar, jednak potwierdziły się wieści, że spłonęło 37 hektarów lasów w rejonie Venafro w prowincji Isernia. Zdecydowanie gorzej sytuacja wygląda na Sycylii. Po pożarze wysypiska śmieci niedaleko Palermo, lokalne władze zaapelowały do mieszkańców terenów wokół niego, by w związku z obecnością dioksyny w powietrzu przez 15 dni nie jedli mięsa, nabiału i jajek. Nakazano też nadzwyczajne sprzątanie ulic.