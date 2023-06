Potężna ulewa w Niemczech. Woda porywała auta. Teraz zbliża się do Polski

W czwartek nad zachodnimi Niemcami rozwinął się silny front burzowy. Niemiecka Służba Meteorologiczna (DWD) ostrzegła wcześniej przed możliwością wystąpienia podtopień, gradobić i nawet tornad, zwłaszcza w środkowych Niemczech. Agencja AP udostępniła nagranie z ulewy w mieście Kassel z zachodnich Niemczech. Nad miastem rozwinęły się superkomórki burzowe, czego stukiem był silny wiatr, ulewny deszcz i grad. Natomiast skutkami ulewy od czwartkowego wieczora dzielą się w mediach społecznościowych mieszkańcy zachodnich Niemiec. W sieci pojawiły się nagrania, na których widać jak m.in. w Kassel wiele ulic jest nieprzejezdnych, a woda porywa samochody spod domów. Taki sam obrót spraw spotkał też mieszkańców Braunschweig, gdzie również doszło do lokalnych podtopień, podczas gdy wielu kierowców utknęło w swoich autach w wodzie. Front burzowy z Niemiec przemieszcza się na wschód. W piątek dotarł nad Polskę i w nocy, a także nad ranem przyniósł obfite opady na zachodzie kraju. To jednak nie koniec. IMGW prognozuje, że podczas burz, zwłaszcza we wschodniej Polsce, spadnie nawet do 25 mm deszczu. Lokalnie na południu i południowym wschodzie do 35 mm. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wiać będzie głównie z kierunków zachodnich. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h, na południowym wschodzie nawet do 90 km/h.