Potężna siła artylerii. Prawdziwy deszcz rakiet z Gradów

Gorący poranek pod Donieckiem. Ukraińcy przeprowadzili zmasowany atak rakietowy przy użyciu wyrzutni rakiet BM-21 Grad na rosyjskie cele w obwodzie donieckim. Do sieci trafiło nagranie z tego ataku i widać na nim potężny pokaz siły ukraińskiej artylerii. W tym samym czasie pracowały co najmniej cztery wyrzutnie, a celem były rosyjskie składy amunicji i paliwa na wschodnim odcinku frontu od miasta. W przypadku takiej operacji siła rażenia jest ogromna. Żołnierze Zełenskiego specjalnie wystrzelili dużą ilość pocisków w jednym czasie, by rosyjska obrona przeciwlotnicza miała sporo pracy. Cel został osiągnięty. Rosyjscy okupanci kolejny raz doznali bolesnych strat na froncie.