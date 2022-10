Potężna eksplozja we Lwowie. Rosjanie uderzyli w kluczową infrastrukturę

Poranek 10 października był tragiczny dla wielu Ukraińców. Rosjanie tego dnia przeprowadzili zmasowany atak rakietowy, podczas którego ucierpiało wiele miast, wśród nich Lwów. Na udostępnionym na Twitterze nagraniu dziennikarza Ostapa Jarysza widać moment ataku Rosjan w infrastrukturę kolejową. To jedno z miejsc, skąd zapewne część ciężkiego sprzętu trafiała na front. Według ukraińskiego portalu Pravda, zniszczeniu uległy także tory kolejowe w innej części obwodu lwowskiego, co jasno daje do zrozumienia, że takimi atakami Kreml zamierzał opóźnić dostawy broni z Zachodu. Przez cały poniedziałek we Lwowie i okolicach mieszkańcy odcięci byli od prądu i ciepłej wody. Kolejna z wystrzelonych rakiet uderzyła w lokalną elektrociepłownie. Po zmasowanych atakach sytuacja w tym regionie powoli uspokaja się. Wciąż jednak pojawiają się problemy z dostawą energii. Ukraińskie służby robią wszystko, by jak najszybciej naprawić szkody wyrządzone przez armię Putina.