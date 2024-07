Potężna eksplozja w Turcji. 63 rannych i pięciu zabitych

Dramatyczne obrazki z Turcji. Agencja AP udostępniła nagranie z momentu eksplozji w mieście portowym Izmir w zachodniej Turcji. Na nagraniu z kamery monitoringu widać, jaka siła towarzyszyła eksplozji w samym środku dnia. Niestety wszystko działo się na ruchliwej ulicy. Zginęło pięć osób, a 63 są ranne. Wybuch zniszczył też parter budynku. Nagrania z drona i z miejsca katastrofy kilka godzin po eksplozji mrożą krew w żyłach i pokazują, jak silny był to wybuch. Jak wyjaśniła turecka policja, do eksplozji doszło przez rozszczelnienie butli z gazem w jednej z restauracji. Minister spraw wewnętrznych Ali Yerlikaya ogłosił w mediach społecznościowych, że dziesiątki ratowników zostało natychmiast wysłanych na miejsce zdarzenia. Gubernator Izmiru Suleyman Elban odwiedził rannych w szpitalu i ogłosił, że 40 z nich zostało już zwolnionych z placówek medycznych. Władze zatrzymały podejrzanego. Mężczyzna miał wymienić ostatnio butlę z gazem, dlatego służby przesłuchały go i rozpoczęły śledztwo w tej sprawie.