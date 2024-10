Potężna eksplozja w stolicy Czeczenii. Wybuch zabił dzieci

Mrożące krew w żyłach nagrania z centrum Groznego w Rosji. Kilka dni temu doszło w stolicy Czeczenii do potężnej eksplozji. Agencja Reutera dopiero teraz udostępniła nagrania świadków całego zdarzenia. Na materiałach mieszkańców widać, jak dochodzi do silnego wybuchu, któremu towarzyszą wielkie kule ognia. Jak się okazało, na pobliskiej stacji benzynowej na Alei Muhammada Alego doszło wówczas do eksplozji zbiornika z gazem. W pewnym momencie można zauważyć, jak ten zbiornik z dużą prędkością leci w kierunku gapiów, którzy w ostatniej chwili uniknęli śmierci, uciekając w bok. Ich auto zostało jednak zmiażdżone, ponieważ stało na drodze szalejącego zbiornika. Zginęły cztery osoby, w tym dwójka dzieci, a pięciu ludzi zostało poważnie rannych. Przywódca Czeczenów, Ramzan Kadyrow, poinformował, że osobiście nadzoruje działania ratunkowe oraz śledztwo prowadzone przez prokuraturę w sprawie przyczyn eksplozji. Według wstępnych ustaleń Rosjan, wybuch mógł być wynikiem niewłaściwego przestrzegania norm bezpieczeństwa podczas świadczenia usług na stacji​.