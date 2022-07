Potężna eksplozja rosyjskiego czołgu T-72B. Ukraińska artyleria pokazała moment ataku

To kolejny cios w Rosjan. Tym razem członkowie armii Putina stracili kolejny czołg. Ukraińska artyleria celnie uderzyła w T-72B. Moment ataku i potężną eksplozję nagrał z daleka dron. Krótkie wideo szybko rozniosło się w sieci. Nagranie uderzenia w rosyjski sprzęt udostępnił w mediach społecznościowych Rob Lee z Instytutu Badań Polityki Zagranicznej. Amerykański ekspert regularnie publikuje na swoim kanale nagrania kolejnych akcji Ukraińców. Wiadomo, że do ataku doszło ze wsi Dowheńke w obwodzie charkowskim w rejonie iziumskim. Pocisk trafił bezpośrednio. Na nagraniu widać spektakularną eksplozję, a później masę dymu. T-72B to zmodernizowana wersja radzieckiego czołgu T-72. Rosjanie poprawili w nim silnik, pancerz oraz uzbrojenie. Nowsza wersja weszła do służby 9 lat temu.

