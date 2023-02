Potężna eksplozja pod Chersoniem. Rosyjski KAMAZ trafiony przez Excalibur

Ukraińcy zapolowali na Rosjan pod Chersoniem. Gdy grupa żołnierzy z 12. Brygady Sił Zbrojnych Ukrainy zauważyła gromadzenie się Rosjan w okolicznych lasach pod miastem, stąd podjęto decyzję o zaatakowaniu pozycji okupantów. Nagranie z tej akcji trafiło do sieci i widać na nim, że do ataku wykorzystano amerykański pocisk Excalibur. W pewnym momencie rosyjski KAMAZ parkuje między drzewami. Obok pojazdu jest kilku żołnierzy i nagle dochodzi do eksplozji. Przy tej broni Ukraińcy są w stanie jednym strzałem niszczyć punktowe cele, ograniczając zużycie amunicji i straty uboczne. Co więcej, obrońcy Kijowa mogą precyzyjnie atakować zarówno umocnione punkty obrony, stanowiska dowodzenia, ale również okopane i opancerzone pojazdy, w tym takie jak KAMAZ-y czy czołgi. Po kilku chwilach z ciężarówki okupantów nic nie zostało. Zgromadzone w nim paliwo, a także amunicja sprawiła, że z KAMAZ został zrównany z ziemią, czemu towarzyszyły wybuchy, wielkie kule ognia i czarny dym.