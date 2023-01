Potężna eksplozja pod Bachmutem. Rosyjska 2S9 Nona zrównana z ziemią

Ukraińcy nie mieli litości dla Rosjan pod Bachmutem. Do sieci trafiło nagranie z obwodu donieckiego, na którym widać, jak 2S9 Nona - radziecki samobieżny moździerz, wylatuje w powietrze. W trakcie ciężkich walk oddalonych od centrum miasta ok. 30 km, obrońcy Kijowa byli nękani przez okupantów ostrzałami z ciężkiej artylerii. Dron zwiadowczy pozwolił zlokalizować źródło ataków. Pomysł z jego użyciem okazał się trafny, ponieważ po kilkunastu minutach żołnierze Zełenskiego wiedzieli skąd pochodzi ogień artyleryjski. Po przekazaniu dokładnych współrzędnych nastąpił atak. Rosyjska Nona została zrównana z ziemią. Najpierw doszło do drobnego pożaru sprzętu armii Putina, a po chwili do potężnej eksplozji, którą poprzedziła detonacja zgromadzonej w środku amunicji.