Potężna eksplozja pod Bachmutem. Rosjanie wpadli we własną zasadzkę

Rosyjskie czołgi wpadły we własną zasadzkę. Agencja Reutera opublikowała nagranie z drona, na którym widać, jak rosyjski czołg T-62 wjeżdża na minę. Do zdarzenia doszło na północ od Bachmutu. Potężnej eksplozji towarzyszą kłęby ognia. Jak podają Siły Zbroje Ukrainy, teren w tym miejscu został zaminowany przez Rosjan, więc żołnierze Putina wpadli we własną pułapkę, kolejny raz stając się obiektem drwin. Załoga T-62 przeżyła atak, opuściła zniszczoną maszynę i zaczęła uciekać. Operacja w Bachmucie jest jednym z trzech kierunków długo wyczekiwanej kontrofensywy Ukrainy. Żołnierze odbijają z rąk Rosjan ulicę po ulicy, dom po domu. Jak przekazał 24-letni zastępca dowódcy batalionu Rusłan, przygotowania do dalszych kontrataków w pobliżu Bachmutu są w toku. Jednostki wielu brygad rozmieszczone są w okolicach zrujnowanego miasta, gdzie trenują, czekając na dalsze rozkazy, podaje Kyiv Post.