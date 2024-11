Potężna eksplozja na Litwie. Moment katastrofy lotniczej

Przerażające nagrania z Litwy. Agencje Reutera i AP udostępniły materiał, na którym widać moment katastrofy lotniczej w okolicach Wilna, a także szczątki maszyny. Kamera monitoringu budowy uchwyciła moment, w którym widać, jak samolot zniża się, a następnie znika za halą, po czym dochodzi do eksplozji i nad miastem unoszą się kule ognia i kłęby czarnego dymu. Jak twierdzi AP, z niewyjaśnionych jeszcze przyczyn samolot uległ awarii podczas podejścia do lądowania i spadł jednej z dzielnic Wilna, uderzając w budynek mieszkalny. Był to samolot transportowy linii SWIFT operujący dla firmy DHL i leciał z Lipska w Niemczech do Wilna. Według litewskiego portalu Delfi, na pokładzie samolotu były cztery osoby - dwóch pilotów i dwóch pracowników firmy DHL. Wiadomo, że życia jednego z pilotów nie udało się uratować. Litewska policja podała wkrótce po doniesieniach medialnych, że w budynku, o który rozbił się samolot mieszkały trzy rodziny. Strażacy ewakuowali 12 osób i nikt z nich nie odniósł obrażeń. Służby ratownicze i policja nadal pracują na miejscu zdarzenia, by zabezpieczyć teren i pomóc poszkodowanym.