Potężna eksplozja na froncie. Ukraińcy zaskoczyli Rosjan

Brawurowa akcja Ukraińców na froncie. Ministerstwo Obrony Ukrainy udostępniło nagranie z momentu uderzenia z zaskoczenia w rosyjską pozycję w obwodzie donieckim. Żołnierze z 38. Brygady Piechoty Morskiej wyśledzili okupantów, jak zajmowali pozycję i oddawali strzały z wyrzutni BM-21 Grad. W pewnym momencie do akcji wkroczyły dwa ukraińskie drony bojowe. Operatorzy bezzałogowców nie mieli litości i wystarczyły dwa uderzenia, by doszło do potężnej eksplozji, której towarzyszyły wielkie kule ognia i kłęby czarnego dymu. Tak silna eksplozja była wynikiem samodetonacji zgromadzonych w wyrzutni pocisków. Stąd też obecni tam Rosjanie nie mieli żadnych szans na przeżycie.