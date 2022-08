Potężna dostawa z Rygi na Ukrainę. Śmigłowce i armatohaubice

Łotwa dostarczyła cztery śmigłowce siłom powietrznym Ukrainy. Dwa z nich to maszyny Mi-17, z kolei kolejne dwa to Mi-2. Według portalu "Delfi", helikoptery przed przekazaniem zostały odpowiednio przygotowane pod armię Kijowa, by jak najszybciej mogły trafić na front.