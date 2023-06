Poszukiwania Titana. Co mogło się stać z łodzią? Ekspert mówi o "mikrosekundzie"

"W ciągu mikrosekundy wszystko może zostań zgniecione"

- Jeżeli łódź jest szczelna, to ciśnienie minimalnie się zmienia. Atmosfera w środku jest jednak zatruta. Jeżeli dwutlenek węgla wzrośnie powyżej 1 proc., to mogą pojawić się pierwsze objawy zatrucia, a powyżej 2-3 proc. członkowie załogi mogą tracić przytomność, co może prowadzić nawet do śmierci. Myślę, że poszukiwania mogą potrwać jeszcze 2-3 dni i jeżeli do tej pory jednostka nie zostanie odnaleziona, to trudno będzie liczyć na to, że załoga przeżyła - podkreśla kmdr por. Witkiewicz.