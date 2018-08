Poszukiwania Andżeliki Rutkowskiej. Nowy trop prowadzi do Zakopanego

Poszukiwania Andżeliki Rutkowskiej trwają od 20 lat. Ciotka zaginionej próbuje znaleźć kobietę na własną rękę, zbierając pieniądze na detektywa, który zbada liczne hipotezy. Tymczasem na Krupówkach pojawiła się kobieta, która według internautów jest podobna do Andżeliki.

Andżelika zaginęła w 1997 roku, gdy miała 10 lat. Wyszła z domu dziadków, by odwiedzić mamę i już nie wróciła. Pierwszy trop po zagięciu dziewczyny pojawił się jeszcze tego samego roku. Dwa tygodnie po zaginięciu 10-latki pojawiły się osoby, które twierdziły, że widziały Andżelikę na dworcu we Włocławku podobną dziewczynkę. Świadkowie zeznali, że dziecko chodziło od stolika do stolika i rozmawiała z bezdomną kobietą.

Nowy trop prowadzi do Zakopanego

– Ludzie pomagają mi do niej dotrzeć. Mówią, że wydaje się być trochę chora psychicznie. Jedyne, co pamięta, to to, że pochodzi z okolic Krakowa, nie wie skąd się wzięła w Zakopanem. Mówi, że na imię ma Ewa i dosyć często jest widywana w Zakopanem – powiedziała Izabela Jankowska w rozmowie z NaTemat.pl.