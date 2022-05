Poszukiwacze rosyjskich majątków ogłaszają sukces. Natrafili na trop w Czechach

Dojść do tego, kto jest prawdziwym właścicielem tej czy innej nieruchomości lub firmy, nawet wielkiej, niejednokrotnie wcale nie jest proste. Czescy dziennikarze od lat próbowali dojść, do kogo tak naprawdę należy kombinat Vítkovice Steel w Ostrawie. Jak się zdaje, w końcu udało się to czeskiemu państwu. 3 maja Finansowy Urząd Analityczny FAÚ – kontrwywiad gospodarczy praskiego ministerstwa finansów – poinformował na twitterze, że "wydał środek tymczasowy polegający na zamrożeniu 100% akcji Vítkovice Steel w województwie morawsko-śląskim w związku z realizacją sankcji Unii Europejskiej wobec osób i podmiotów z Rosji i Białorusi"