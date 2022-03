Zaskakujący efekt sankcji na Rosję. "Największa kradzież samolotów w historii"

Stracone zaufanie

Konsekwencje dla poszczególnych firm leasingowych są możliwe do opanowania, ponieważ w przypadku większości firm rosyjscy klienci dzierżawią mniej niż dziesięć procent ich inwentarza. - Nie sparaliżuje to tych firm - przewiduje Brad Dailey, dyrektor w Alton Aviation Consultancy, który wcześniej pracował w irlandzkim gigancie leasingowym Aercap Holdings. - Jednak moim zdaniem, przyszły potencjał rynkowy Rosji ulegnie zmianie - dodaje. Rosyjski narodowy przewoźnik Aerofłot przed inwazją cieszył się w branży wysoką zdolnością kredytową. To skończyło się jednak wraz z wprowadzeniem przez Rosję nielegalnej podwójnej rejestracji. Przedstawiciel chińskiej firmy leasingowej powiedział, że sprawa ubezpieczenia samolotów Aerofłotu jest obecnie w toku. Aby w przyszłości móc ponownie prowadzić interesy z Zachodem, niektóre prywatne rosyjskie linie lotnicze zasygnalizowały chęć zwrotu wydzierżawionych samolotów. Muszą mieć jednak na to zgodę rosyjskich władz.