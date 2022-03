Putin szykuje odpowiedź na sankcje. Będzie zakaz wjazdu do Rosji?

- Myślę, że ten krok rozszerzy wachlarz narzędzi wpływania na kilka kategorii cudzoziemców. Po pierwsze są to osoby zaangażowane w popełnianie przestępstw przeciwko obywatelom rosyjskim za granicą. Po drugie, są to ci, którzy prowadzą nieuzasadnione prześladowania prawne naszego narodu. I wreszcie są to ci, którzy podejmują nieuzasadnione decyzje naruszające prawa i słuszne interesy obywateli i organizacji rosyjskich - dodał Siergiej Ławrow cytowany przez rosyjską agencję informacyjną Interfax.