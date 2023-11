Postrzelony Syryjczyk. "Żołnierz się potknął"

Nieszczęśliwy wypadek w Puszczy Białowieskiej

Do postrzelenia doszło w piątek w okolicach miejscowości Topiło w Puszczy Białowieskiej. - Poczynione na obecnym etapie ustalenia wskazują, że do zdarzenia doszło wskutek nieszczęśliwego wypadku, w chwili potknięcia się przez żołnierza. Postępowanie toczy się w sprawie, co oznacza, że nikomu nie przedstawiono zarzutów - zaznaczył prokurator.