Postrzelili go w głowę i wrzucili między zwłoki braci. Cudem uszedł z życiem

Kula, przeznaczona dla 33-letniego Mykoły, trafiła go w okolicy prawego ucha i przeszła na wylot nad prawym kącikiem ust. - Rosjanie strzelili do mnie i razem z ciałami moich braćmi, wrzucili nas do masowego grobu - opowiada Ukrainiec. Mężczyzna cudem przeżył.