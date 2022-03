Postęp zamiast brutalnych haseł? Putin zmienia taktykę

- Rosjanie nareszcie rezygnują z jakiegoś absurdu - powiedział w programie "Newsroom" WP Ryszard Schnepf, były ambasador RP w USA. Skomentował w ten sposób doniesienia o tym, że Rosja w rozmowach o zawieszeniu broni nie domaga się już "denazyfikacji" Ukrainy i pozwoli, aby Kijów wstąpił do UE, jeżeli oczywiście Ukraina zrezygnuje z aspiracji dołączenia do NATO. - To jest jakiś postęp. To jest zrezygnowanie z tych brutalnych haseł - dodał. Zwrócił też uwagę na to, że prezydent Zełenski wyraził gotowość przyznania Ukrainie neutralnego statusu, "co jest poważnym ustępstwem". - Kwestią niezwykle trudną jest kwestia granic. Przewiduję, że kwestia Krymu może zostać odłożona, ale na pewno strona ukraińska nie zrezygnuje z Doniecka i Ługańska, może się ewentualnie pojawić jakiś element szczególnego charakteru tych obwodów.